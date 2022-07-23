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Правительство Украины хочет ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

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Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта. Об этом сообщила 22 июля вице-премьер Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, данный вопрос имеет не столько юридическую подоплеку, сколько политическую.

С одной стороны, российский паспорт «помогает простому человеку выжить во временной оккупации», но с другой стороны, это сложно объяснить «людям, которые стоят на передовой», заявила вице-премьер.

«Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей», — написала Верещук в своем Telegram-канале.

21 июля сообщалось, что порядка 30% населения освобожденной территории Харьковской области собираются получить российское гражданство.

Ранее, 12 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие украинцы хотят получить российское гражданство. При этом он подчеркнул, что спецоперации Москвы направлена не против украинских граждан, а киевского режима.

Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР. Отмечалось, что граждане ДНР и ЛНР и лица без гражданства, живущие на этих территориях, имеют право в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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