Зеленский заявил, что перемирие Украины с Россией без возврата территорий затянет конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что РФ может возобновить конфликт, если при заключении перемирия освобожденные регионы не вернутся под контроль Киева. Об этом он заявил в интервью для The Wall Street Journal в пятницу, 22 июля.

«Любое прекращение огня, которое позволит России сохранить украинские территории <...>, будет только способствовать эскалации конфликту, так как у Москвы появится столь необходимая возможность пополнить запасы и вооружиться для следующего раунда», — объяснил глава государства.

По мнению Зеленского, в таком случае РФ не изменит свой курс, и через несколько лет ситуация повторится.

После начала спецоперации России по защите Донбасса о своем желании войти в состав РФ заявили Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области Украины. В 2014 году по результатам всенародного референдума в состав Российской Федерации вернулся Крымский полуостров.

19 июля в администрации США, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении районов Украины в состав России не достигнут своей цели.

В этом же месяце постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе Украины от Запорожской и Херсонской областей.

Власти южных регионов также призвали украинское руководство забыть о регионах и оставить мысли об их возвращении. Там отметили, что уже тысячи людей получили российские паспорта, а руководство готовится к референдуму по вхождению в состав России.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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