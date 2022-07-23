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Зеленский заявил, что перемирие Украины с Россией без возврата территорий затянет конфликт

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что РФ может возобновить конфликт, если при заключении перемирия освобожденные регионы не вернутся под контроль Киева. Об этом он заявил в интервью для The Wall Street Journal в пятницу, 22 июля.

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«Любое прекращение огня, которое позволит России сохранить украинские территории <...>, будет только способствовать эскалации конфликту, так как у Москвы появится столь необходимая возможность пополнить запасы и вооружиться для следующего раунда», — объяснил глава государства.

По мнению Зеленского, в таком случае РФ не изменит свой курс, и через несколько лет ситуация повторится.

После начала спецоперации России по защите Донбасса о своем желании войти в состав РФ заявили Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области Украины. В 2014 году по результатам всенародного референдума в состав Российской Федерации вернулся Крымский полуостров.

19 июля в администрации США, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении районов Украины в состав России не достигнут своей цели.

В этом же месяце постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе Украины от Запорожской и Херсонской областей.

Власти южных регионов также призвали украинское руководство забыть о регионах и оставить мысли об их возвращении. Там отметили, что уже тысячи людей получили российские паспорта, а руководство готовится к референдуму по вхождению в состав России.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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