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Военкор «Известий» побывал на позиции батальона ДНР «Русь» под Песками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков встретился с бойцами батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Русь» в районе поселка Пески. Военные ДНР рассказали, как удерживают позицию и уничтожают укрепления националистов.

Замкомандира взвода батальона с позывным Плут отметил, что бойцам приходится ежедневно противостоять провокациям со стороны ВСУ. Он уточнил, что противник часто меняет свои позиции и использует разное вооружение.

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Военный поделился, что в 2015 году позицию, где сейчас располагаются бойцы батальона «Русь», занимали ВСУ.

«Эту позицию когда-то мы отбивали. Когда штурмовали аэропорт. Батальон «Сомали», «Спарта», «Восток» там стоял. Это позиция была их. Сейчас позиция эта наша», — сказал он.

По словам военнослужащего с позывным Мясник, главная задача заключается в наблюдении, чтобы не пропустить перемещения противника.

«У каждой позиции свой сектор, каждая позиция выполняет свою задачу наблюдения и, по надобности, обороны. Главное внимательно за всем следить. Как говорится, кто быстрее заметил противника, тот и сильнее», — отметил он.

Ранее, 22 июля, Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что на территории сельхозпредприятия в ДНР украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Из данных орудий систематически обстреливают позиции российских вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь, уточнил он.

Кроме того, в этот день корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как бойцы артиллерийского подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики поражают дальнобойными гаубицами «Гиацинт» позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Пески. Гаубицы стреляют снарядами калибра 152 мм.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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