В Белом доме не выявили новых случаев COVID-19 после заражения Байдена

Новых случаев заражения COVID-19 среди сотрудников Белого дома после контактов с заболевшим президентом Джо Байденом не было выявлено. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

«Медики Белого дома установили и проинформировали [об этом] 17 человек, которые, как было определено, находились в тесном контакте с президентом, включая представителей его окружения высокого ранга. Сданные ими анализы не показали положительного результата ни в одном случае», — объяснила она в ходе регулярного брифинга.

В этот же день, со слов лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, стало известно, что самочувствие Байдена улучшилось.

Известно, что накануне у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. При этом у президента еще сохраняется насморк и сухой кашель. Пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом «остаются в норме», добавил доктор.

Лечение главы государства будет продолжено препаратом Paxlovid, как и планировалось. Помимо этого, он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и ингалятор с альбутеролом по мере необходимости.

21 июля стало известно, что Байден сдал положительный тест на COVID-19. Лечащий врач президента сообщил, что из характерных симптомов у Байдена насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа сообщила, что риск тяжелого течения болезни заразившегося COVID-19 Байдена крайне низок.