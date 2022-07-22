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Глава МО Турции анонсировал встречу с Шойгу по продовольственной теме

Глава Минобороны Турции Акар сообщил, что скоро проведет новую встречу с Шойгу по продовольственной теме
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны Турции
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Глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу. Они обсудят продовольственную тему.

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«После предварительной встречи, которую мы провели сегодня (22 июля), мы в ближайшие дни проведем дополнительную встречу с господином Шойгу и нашими украинскими друзьями», — сказал Акар в интервью CNN Turk.

Глава минобороны Турции выразил ожидания о том, что гостей страны быстро направят в координационный центр в Стамбуле.

Кроме того, министр национальной обороны страны заявил, что в рамках «продуктовой сделки» за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.

«Турция будет контролировать все корабли перед входом и выходом из проливов, опять же, совместно с нашими партнерами. Мы будем следить за безопасным входом и выходом судов из украинских портов в рамках плана. В настоящее время у нас нет нужды в разминировании», — отметил военный министр.

Акар также заявил, что у «продуктовой сделки» нет крайних сроков, она будет обновляться автоматически, если не будет проблем и возражений.

«Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться», — добавил собеседник CNN Turk.

Ранее в этот день Шойгу провел встречу с Акаром. Они обсудили обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии».

22 июля Шойгу прибыл в Стамбул для встречи с турецким коллегой и подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт.

В этот же день в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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