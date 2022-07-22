Белый дом объявил о передаче Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost

США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost в рамках нового пакета военной помощи. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», — сказал он.

По его словам, стоимость беспилотников составляет порядка $100 млн.

Phoenix — оперативно-тактический разведывательный БПЛА. Он может использоваться для корректировки артиллерийского огня при использовании комплекса целеуказания BATES.

Кроме того, по данным Белого дома, США выделяют очередной пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн.

При этом издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Джо Байдена не хочет отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией.

В свою очередь, газета The New York Times написала, что военная поддержка западных стран Украине начинает ослабевать, так как они все больше сомневаются в победе Киева.

Ранее, 20 июля, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву.

В тот же день Остин сообщил, что в течение недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины (ВСУ) очередного пакета военной помощи, в который войдут четыре современные ракетные системы HIMARS. Также в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

До этого, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон планирует поставки новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».