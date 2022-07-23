Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о мужестве и героизме командира мотострелкового взвода, старшего лейтенанта Владимира Кялунзиги, который принимал участие в освобождении населенного пункта, подконтрольного украинским боевикам.

Вместе с подчиненными военнослужащий выдавил противника на окраину населенного пункта, где в ходе боя националисты капитулировали. При этом потерь во взводе допущено не было. Прочесывая освобожденный населенный пункт, Кялунзига обнаружил скрывавшихся в стогах сена националистов. Украинские боевики понимали бесполезность сопротивления, поэтому приняли решение сдаться в плен.

Через несколько дней старший лейтенант с вверенным ему взводом двигались в составе колонны для освобождения другого населенного пункта. В этот момент он обнаружил скрытый вражеский блокпост. Военнослужащие приняли решение вступить в бой с националистами. В ходе боестолкновения боевая машина, в которой находился Кялунзига, была подбита минометным залпом. Несмотря на тяжелое ранение, военнослужащий продолжал руководить атакой до потери сознания. В результате боя блокпост был уничтожен.

Действия старшего лейтенанта позволили основным силам освободить населенный пункт. Кялунзига был награжден медалью Суворова за мужество и героизм.

Также в Минобороны отметили мужество и героизм младшего лейтенанта Евгения Былкова, который выполнял задачи по блокированию националистов в одном из населенных пунктов.

Он получил команду — выдвинуться на помощь группе российских военнослужащих, вступивших в неравный бой с националистами. Прибыв на место, военнослужащий вместе с подчиненными обеспечил превосходство российских Вооруженных сил на поле боя. В итоге военнослужащим удалось перейти в контрнаступление и уничтожить подразделение украинских националистов.

Через несколько дней Былков охранял позиции группировки российских войск. Ночью он обнаружил группу украинских боевиков, которые продвигались к расположению российских военных. Младший лейтенант вызвал подкрепление, однако до этого вместе с напарником вступил в бой с многократно превосходящим числом противников. Несмотря на это, военнослужащие сумели не допустить прорыва боевиков и сдержали их наступление. Былков получил ранение, однако продолжил сражаться. В результате группа боевиков была полностью уничтожена. Младший лейтенант удостоен ордена Мужества за героизм, проявленный при исполнении воинского долга.

​​​​Кроме того, в МО отметили смелые и решительные действия майора Эльдара Зайнулина, который выполнял задачу по поддержке наступающих российских мотострелков, освобождающих населенный пункт от украинских националистов.

В ходе наступления танковый батальон под командованием майора прорвал оборону украинских боевиков. Действуя в составе экипажа танка на месте наводчика-оператора, Зайнулин уничтожил два танка противника, две единицы БМП-2 и более 15 националистов.

Действия военнослужащего позволили российским мотострелкам стремительно продвинуться в населенный пункт и освободить его от вооруженных формирований украинских радикалов.

Ранее, 22 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в школе Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и более 40 единиц специальной техники.

Также в рамках проведения спецоперации по защите Донбасса ВКС России уничтожили четыре установки HIMARS с 5 по 20 июля.

По данным министерства на 22 июля, всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие бронированные машины, 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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