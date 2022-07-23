Реклама
Прямой эфир
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Мир
Объем военной помощи Киеву со стороны США достиг $8,2 млрд
Мир
Глава МО Турции анонсировал встречу с Шойгу по продовольственной теме
Мир
В Белом доме не выявили новых случаев COVID-19 после заражения Байдена
Мир
Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для профилактики оспы обезьян
Мир
Генсек ООН назвал сделку по зерну важнейшим своим достижением
Происшествия
Опубликовано видео падения машины в ущелье в Дагестане
Мир
Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%
Сюжет:

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение
Освобождение этих городов вскроет оборону украинских вооруженных формирований в Донбассе, считают эксперты

В оборонном ведомстве рассказали о мужестве и героизме командира мотострелкового взвода, старшего лейтенанта Владимира Кялунзиги, который принимал участие в освобождении населенного пункта, подконтрольного украинским боевикам.

Вместе с подчиненными военнослужащий выдавил противника на окраину населенного пункта, где в ходе боя националисты капитулировали. При этом потерь во взводе допущено не было. Прочесывая освобожденный населенный пункт, Кялунзига обнаружил скрывавшихся в стогах сена националистов. Украинские боевики понимали бесполезность сопротивления, поэтому приняли решение сдаться в плен.

Через несколько дней старший лейтенант с вверенным ему взводом двигались в составе колонны для освобождения другого населенного пункта. В этот момент он обнаружил скрытый вражеский блокпост. Военнослужащие приняли решение вступить в бой с националистами. В ходе боестолкновения боевая машина, в которой находился Кялунзига, была подбита минометным залпом. Несмотря на тяжелое ранение, военнослужащий продолжал руководить атакой до потери сознания. В результате боя блокпост был уничтожен.

Действия старшего лейтенанта позволили основным силам освободить населенный пункт. Кялунзига был награжден медалью Суворова за мужество и героизм.

Также в Минобороны отметили мужество и героизм младшего лейтенанта Евгения Былкова, который выполнял задачи по блокированию националистов в одном из населенных пунктов.

Он получил команду — выдвинуться на помощь группе российских военнослужащих, вступивших в неравный бой с националистами. Прибыв на место, военнослужащий вместе с подчиненными обеспечил превосходство российских Вооруженных сил на поле боя. В итоге военнослужащим удалось перейти в контрнаступление и уничтожить подразделение украинских националистов.

Через несколько дней Былков охранял позиции группировки российских войск. Ночью он обнаружил группу украинских боевиков, которые продвигались к расположению российских военных. Младший лейтенант вызвал подкрепление, однако до этого вместе с напарником вступил в бой с многократно превосходящим числом противников. Несмотря на это, военнослужащие сумели не допустить прорыва боевиков и сдержали их наступление. Былков получил ранение, однако продолжил сражаться. В результате группа боевиков была полностью уничтожена. Младший лейтенант удостоен ордена Мужества за героизм, проявленный при исполнении воинского долга.

​​​​Кроме того, в МО отметили смелые и решительные действия майора Эльдара Зайнулина, который выполнял задачу по поддержке наступающих российских мотострелков, освобождающих населенный пункт от украинских националистов.

В ходе наступления танковый батальон под командованием майора прорвал оборону украинских боевиков. Действуя в составе экипажа танка на месте наводчика-оператора, Зайнулин уничтожил два танка противника, две единицы БМП-2 и более 15 националистов.

Действия военнослужащего позволили российским мотострелкам стремительно продвинуться в населенный пункт и освободить его от вооруженных формирований украинских радикалов.

Ранее, 22 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в школе Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и более 40 единиц специальной техники.

Также в рамках проведения спецоперации по защите Донбасса ВКС России уничтожили четыре установки HIMARS с 5 по 20 июля.

По данным министерства на 22 июля, всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие бронированные машины, 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022