Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение по экспорту зерна

Министр обороны России Сергей Шойгу, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, глава военного ведомства Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в Стамбуле в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе зерна украинского зерна по Черному морю.

Отдельно состоялось подписание меморандума Россия — ООН, позже на подписание документа вышел представитель украинской стороны. На заключительной встрече по поводу подписания соглашения принял участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Примерно в 17 часов по Москве российское Минобороны сообщило: глава ведомства Сергей Шойгу встретился с Генеральным секретарем ООН. С российской стороны меморандум подписал первый зампред правительства Андрей Белоусов. После встречи Шойгу сделал официальное заявление о подписании соглашения.

Ранее в этот день стало известно, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Согласно документу, будут созданы безопасные коридоры из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Разминирования акватории не предполагается, движение судов до международных вод обеспечит Украина, Совместный координационный центр в Турции будет следить за ситуацией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в этот же день, что подписание меморандума Россия – ООН подчеркивает искусственность попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. Главная задача соглашения — обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, добавил глава внешнеполитического ведомства.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

По информации ООН, на Украине ждет отправления около 4,5 млн т продукции. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял ранее о 20 млн т заблокированного зерна, а президент Украины Владимир Зеленский — о 25 млн т. 23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна.