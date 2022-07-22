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ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых

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Центральный банк (ЦБ) 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — с 9,5 до 8% годовых.

Прививка для производителя: зачем ЦБ резко снизил ключевую ставку
И почему потребительская активность оказалась главной развилкой для инфляционных процессов

ЦБ объяснил решение резко понизить ставку низкими темпами темпами роста потребительских цен и замедлением годовой инфляции.

Как говорится в пресс-релизе Банка России, инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.

Однако, отметили в регуляторе, внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Как отметили в Центробанке, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист озвучил «Известиям» дальнейший прогноз на снижение базовой ставки. По его мнению, к концу 2022 года она опустится до уровня 7–7,5%.

Также он прокомментировал решение Центробанка понизить ключевую ставку до 8%. По словам эксперта, это заметно больше, чем ждали большинство аналитиков.

Ставки по кредитам также должны снизиться. А вот ставки по депозитам, скорее всего, отреагируют слабо: средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения и так составляет 7,65%, заключил эксперт.

В свою очередь, председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев назвал снижение ставки ЦБ позитивным сигналом для бизнеса и потребителей. Падение базовой ставки снизит напряженность в отношении оборотного капитала и даст каждому участнику рынка больше возможностей для решения операционных задач, считает Караваев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что решение снизить ключевую ставку является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности. Депутат полагает, что рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

По словам управляющего партнера ГК ARAVANA Сергея Ускова, в результате снижения ставки кредитные продукты станут более доступными, что является хорошим сигналом для экономики.

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