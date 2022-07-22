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ВСУ разместили артиллерию на территории сельхозпредприятия в ДНР

Минобороны РФ: украинские военные разметили артиллерию и РСЗО на территории сельхозпредприятия в Дмитровке
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Фото: ТАСС/Zuma
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На территории сельхозпредприятия в Дмитровке Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные разметили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

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Отмечается, что из данных орудий систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь.

Кроме того, в Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка, которые планируют взорвать.

«И по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований.

20 июля в Минобороны сообщили, что в Константиновке в ДНР в городской больнице № 1 националисты оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия. В Торецке и Дружковке в ДНР в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также размещены склады вооружения и боеприпасов.

18 июля в Минобороны рассказали, что на территории школы в Харькове дислоцированы подразделения украинских военных и оборудованы позиции артиллерии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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