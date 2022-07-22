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Инвестор допустил переориентацию РФ поставок золота в Индию и Китай

Инвестор Сидоров: Россия увеличит поставки золота в Индию, Китай и ОАЭ после введения ЕС нового пакета санкций
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Компании из РФ найдут новых покупателей золота или увеличат объемы поставок в другие страны после введения Евросоюзом (ЕС) санкций против российского золота. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил «Известиям» частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

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Он рассказал, что такие действия Запада ограничивают потенциальные прибыли и обороты российских производителей, однако спрос на золото очень велик, особенно во время кризисов. По словам Сидорова, сейчас как раз начинается новая глобальная рецессия.

По его словам, компании из РФ могут увеличить поставки в Индию, которая является крупнейшим производителем ювелирных изделий в мире и одним из главных покупателей золота. Также Россия может поставлять золото в Китай и ОАЭ, который считается одним из приоритетных рынков для всех производителей драгметаллов.

Эксперт подчеркнул, что потребуется время на переориентацию экспортных потоков, а чтобы компании в России могли сгладить последствия санкций Запада, крупнейшим покупателем золота может выступить Центральный банк.

«Регулятор традиционно закупает золото в резервы, так же будет и сейчас. Кроме того, не так давно правительство предложило создать специальный фонд для развития экономики страны, который будет пополняться драгметаллами и камнями. Наверняка инициатива поддержит золотодобывающую отрасль РФ, и эта мера станет еще инструментом для поддержки экономики РФ в условиях действующих ограничений», — заключил Сидоров.

Днем ранее Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций. В частности, среди санкций — частичное эмбарго на золото. Ограничения распространятся «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

8 июля Канада ввела запрет на импорт российского золота и золотых изделий. Ранее, 5 июля, правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота.

США ввели запрет на поставку золота из России 28 июня. Запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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