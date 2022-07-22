В США заявили о нужде Запада в поставках нефти России на мировые рынки

США и их союзники нуждаются в поставках нефти России на мировые рынки, иначе, если этого не произойдет, стоимость данного вида топлива вновь начнет расти. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке», — сообщила Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.

Высокопоставленный дипломат добавила, что ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы ограничить Москве прибыль с продажи черного золота, однако сохранить для России стимул и дальше поставлять свой ресурс на мировые рынки.

В случае же возвращения Ирана в ядерную сделку США смогут вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций для исламской республики. Однако если Иран откажется это сделать, Вашингтон «будет вынужден нарастить свое давление», заявила Нуланд.

Ранее в пятницу глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. По ее словам, Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

21 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставок стоимость энергоносителя может взлететь до $380 за баррель.

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если страны G7 введут на нее потолок цен и итоговая стоимость этого ресурса окажется ниже затрат на добычу.

13 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пытается зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.