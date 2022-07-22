Бывший тамбовский депутат получил условный срок за мошенничество

Ленинский районный суд Тамбова признал виновным в мошенничестве бывшего депутата областной думы Алексея Жирнова. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уголовное дело в отношении мужчины было заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

По информации суда, Жирнов фиктивно устроил человека на должность своего помощника с 2016 по 2020 год. Сначала помощник передавал ему наличные, затем депутат забрал у него зарплатную карту и пользовался ею по своему усмотрению. По данным следователей, таким образом Жирнов незаконно получил 700 тыс. рублей. В эту сумму оценивается причиненный областной думе ущерб.

Суд назначил бывшему депутату наказание в виде года лишения свободы условно.

18 июля суд назначил штраф в 2 млн рублей 37-летнему инспектору отдела регионального надзора департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Мужчину признали виновным в трех преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).