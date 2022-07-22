Двухэтажный жилой дом загорелся в Орловской области

В поселке Верховье Верховского района Орловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 21 июля, в 21:59. На первом этаже дома в тамбуре выгорело напольное покрытие и сгорела обувь.

В результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.

Ранее, 21 июля, пожарные службы ликвидировали возгорание в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.