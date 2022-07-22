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Мошенник обманул жительницу Астрахани на 900 тыс. рублей

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37-летняя жительница Астрахани стала жертвой мошенника, который обманул ее на 900 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает «Астрахань 24».

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Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что на нее якобы был оформлен кредит. Чтобы отменить операцию, по словам мошенника, нужно перевести все имеющиеся средства на «безопасный» счет.

Местная жительница перевела злоумышленнику 900 тыс. рублей. После этого связь с ним прервалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

20 июля пресс-служба «Сбера» сообщила, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана людей посредством звонка от имени якобы работников телекоммуникационных компаний. Так, аферисты звонят потенциальной жертве и заявляют, что к ее номеру подключили несанкционированную переадресацию, для отключения которой необходимо незамедлительно ввести на устройстве короткую команду. После ее применения все отправляемые на номер SMS будут поступать злоумышленнику. Это поможет ему совершать покупки и получать одноразовые пароли.

Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — это сразу же завершить звонок и самостоятельно перезвонить в сотовую компанию по официальным контактам для проверки информации, пояснили в банке.

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