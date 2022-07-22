Автомобиль сбил ребенка на велосипеде в Сыктывкаре

Водитель автомобиля Toyota Camry сбил 13-летнюю девочку на велосипеде в Сыктывкаре. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 21 июля, в 17:20 возле дома № 9 на улице Весенней. Как пишет ИА «Комиинформ», водитель двигался по дворовой территории и не заметил ребенка, который ехал навстречу. В результате девочка получила ушиб руки.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что в России за шесть месяцев 2022 года почти на 5% выросло количество погибших в ДТП с велосипедистами. По статистике ГИБДД, с января по июнь текущего года зафиксировано 1946 таких случаев.