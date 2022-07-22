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Работник получил травмы на предприятии в Тверской области

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Слесарь-ремонтник ОАО «Редкинский опытный завод» получил травмы на предприятии в городе Конаково в Тверской области. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщают «Тверские ведомости».

Городской следственный отдел проводит доследственную проверку по факту инцидента.

Как отмечается в материале, работник во время смены прокладки крышки люка верхнего барабана котла почувствовал боль в пояснице, из-за чего потерял равновесие и упал вниз. Мужчина получил тяжелые травмы.

По факту происшествия проведут необходимые экспертизы.

В феврале строительные леса обрушились в Георгиевском переулке в центре Москвы, напротив здания Госдумы. Тогда в результате произошедшего никто не пострадал, повреждения получили лишь припаркованные неподалеку машины.

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