В Калужской области стали чаще разводиться

За прошедшие шесть месяцев в Калужской области зарегистрировали 2615 разводов. По сравнению с тем же периодом в предыдущем году их количество увеличилось — тогда на развод подали 2522 пары. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на статистику областного загса.

При этом в регионе за полгода состоялись 2444 свадьбы.

Как отмечается в материале, в Калуге 22 июля сыграют 122 свадьбы. Этот день молодожены выбрали из-за счастливой даты — 22.07.22.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что с начала 2021 года в Липецке родились 4518 детей — на 142 больше, чем в 2020-м. Традиционно лидером по количеству актовых записей о рождении остается Октябрьский округ, где развиваются новые микрорайоны и проживает большое количество молодых семей, отметили в управлении ЗАГС.