В брянских детских садах начали ремонт бассейнов

В бассейнах девяти детских садов в Брянске начали ремонт. Их планируют привести в порядок в текущем году. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает ГТРК «Брянск».

Три бассейна отремонтируют в Бежицком районе города, по два — в Советском, Володарском и Фокинском.

На ремонт выделили 30 млн рублей, пишет NASHBRYANSK.RU. Будут реконструированы чаши сооружений, также рабочие поменяют системы очистки и обустроят раздевалки.

Большинство объектов планируют сдать осенью.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что в Псковской области намерены провести масштабное обновление книжного фонда общеобразовательных школ.