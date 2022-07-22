Синоптик предупредил о температурных скачках в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 23 июля, ожидается переменчивая погода. В первой половине дня будет жарко, во второй — придет холодный атмосферный фронт. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Так, в этот день воздух прогреется до 30 градусов. К вечеру температура понизится до +25.

В город вернутся кратковременные дожди, грозы и ливни, отмечает 78.ru. Также ветер будет усиливаться.

На востоке Ленинградской области возможен град, пишет ИА FlashNord.

По словам Колесова, жителям региона стоит планировать мероприятия с утра.