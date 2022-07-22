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Суд признал севастопольского спортсмена виновным в убийстве жены

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Суд признал виновным в убийстве супруги жителя Севастополя. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ИА «Крыминформ», мужчина — известный в Севастополе спортсмен Виктор Футурнюк.

«Собранные… доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора 36-летнему жителю Севастополя. Он признан виновным в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Конфликт между осужденным и его женой произошел в ночь на 20 декабря 2020 года. Мужчина, по информации суда, задушил супругу. Он спрятал тело в багажнике и отвез его в район пустыря близ Монастырского шоссе.

Родственники женщины заявили в полицию о ее пропаже. В результате правоохранители нашли тело и получили доказательства причастности мужчины к убийству.

15 июля суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов. В ведомстве отметили, что суд заключил 46-летнего мужчину под стражу на срок до 11 сентября 2022 года.

Сотрудница микрофинансовой фирмы была убита вечером 10 июля в офисном помещении, расположенном на Кожевнической улице. Ей выстрелили в голову из переделанного для стрельбы боевыми патронами пистолета. От полученной травмы 51-летняя женщина скончалась на месте.

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