Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум о поставках российского зерна
Общество
Минюст внес Яшина в перечень физлиц-иноагентов
Экономика
В АКОРТ назвали снижение ставки ЦБ позитивным сигналом для бизнеса и потребителей
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму до $175 млн
Общество
В Минздраве назвали маловероятной вспышку полиомиелита в России
Происшествия
Опубликовано видео падения машины в ущелье в Дагестане
Мир
Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%

В Минздраве назвали маловероятной вспышку полиомиелита в России

Внештатный специалист Минздрава Чуланов: вспышка полиомиелита в России маловероятна
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вспышка полиомиелита в России маловероятна. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Жизнь со средством: в РФ зарегистрировали препарат от смертельной болезни
Он спасает от опасной реакции организма на общий наркоз

«Российская Федерация сохраняет свободный от полиомиелита статус. Возникновение крупной вспышки полиомиелита в России маловероятно в связи с поддержанием высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинацией детей против данной инфекции», — сказал он ТАСС.

Он напомнил, что в 2021 году исполнилось 25 лет с начала реализации программы ликвидации полиомиелита в России. При этом в ряде стран заболевание продолжает распространяться.

«При этом продолжающиеся проблемы в организации иммунизации, большое количество не привитых против полиомиелита детей способствуют дальнейшему распространению в ряде стран, в том числе свободных от дикого полиовируса и циркулирующих полиовирусов вакцинного происхождения», — заключил Чуланов.

Днем ранее департамент здравоохранения округа Рокленд и штата Нью-Йорк в США сообщил о первом с 1979 года случае заражения полиомиелитом у одного из местных жителей. Региональные власти призвали медицинских работников и госслужащих внимательно следить за возможными новыми случаями инфицирования. Гражданам же рекомендовали получить вакцину от полиомиелита или сделать бустерную дозу препарата.

Полиомиелит является острым инфекционным заболеванием, способным поразить нервную систему и спинной мозг. В результате развивается патология, которая приводит к ухудшению работы опорно-двигательной системы.

В настоящий момент в мире не существует лекарства против полиомиелита, однако есть вакцины.

23 апреля 2020 года во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии коронавируса может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022