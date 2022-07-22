В Минздраве назвали маловероятной вспышку полиомиелита в России

Вспышка полиомиелита в России маловероятна. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Российская Федерация сохраняет свободный от полиомиелита статус. Возникновение крупной вспышки полиомиелита в России маловероятно в связи с поддержанием высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинацией детей против данной инфекции», — сказал он ТАСС.

Он напомнил, что в 2021 году исполнилось 25 лет с начала реализации программы ликвидации полиомиелита в России. При этом в ряде стран заболевание продолжает распространяться.

«При этом продолжающиеся проблемы в организации иммунизации, большое количество не привитых против полиомиелита детей способствуют дальнейшему распространению в ряде стран, в том числе свободных от дикого полиовируса и циркулирующих полиовирусов вакцинного происхождения», — заключил Чуланов.

Днем ранее департамент здравоохранения округа Рокленд и штата Нью-Йорк в США сообщил о первом с 1979 года случае заражения полиомиелитом у одного из местных жителей. Региональные власти призвали медицинских работников и госслужащих внимательно следить за возможными новыми случаями инфицирования. Гражданам же рекомендовали получить вакцину от полиомиелита или сделать бустерную дозу препарата.

Полиомиелит является острым инфекционным заболеванием, способным поразить нервную систему и спинной мозг. В результате развивается патология, которая приводит к ухудшению работы опорно-двигательной системы.

В настоящий момент в мире не существует лекарства против полиомиелита, однако есть вакцины.

23 апреля 2020 года во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии коронавируса может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит.