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Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение по экспорту зерна

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Таким образом, соглашения подписаны между ООН, РФ и Турцией, Украина и Организация Объединенных Наций подписали отдельный документ, об этом сообщил глава оборонного ведомства 22 июля.

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Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел украинский министр. Также глава Минобороны РФ рассказал, что кроме документа о вывозе зерна был также подписан меморандум, подключающий ООН к снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Гуттериш при этом заявил, что очень важно решить вопрос экспорта российского зерна.

Украинские СМИ ранее в этот день распространили информацию о том, что киевская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. По его данным, вывоз зерна будет осуществляться через порты Одесса, Черноморск и Южный, контроль за ними остается за Киевом. В портах будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом «продуктовая сделка» в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

Также 22 июля глава турецкого центра стратегических исследований SAGEDER Юнус Эмре Канат отметил, что подписанное в Стамбуле соглашение имеет большое значение не только для России и Украины, но и для всего мира. Эксперт уточнил, что, ориентируясь на прогресс в зерновом вопросе, Москва и Киев могут двигаться дальше уже в политическом диалоге. По его мнению, Турция может предложить провести второй саммит в Анталье на уровне глав МИД РФ и Украины, напомнив, что первый проходил 9–10 марта.

В свою очередь, журналист и автор Telegram-канала «‎Повестка дня Турции»‎ Яшар Ниязбаев пояснил «‎Известиям»‎, что интерес Анкары к посредничеству прежде всего основан на репутационной выгоде. Анкара смогла найти точки соприкосновения в противоречивых вопросах между Украиной и Россией, отметил он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель оценил стамбульское соглашение по вывозу зерна как шаг в правильном направлении.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подписание меморандума Россия – ООН подчеркивает искусственность попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. Лавров объяснил, что главная задача соглашения — обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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