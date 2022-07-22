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ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых

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Центробанк в пятницу, 22 июля, принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов (б.п.) — до 8%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Причиной для сокращения ставки стали замедление темпа инфляции и медленное снижение деловой активности. При этом, по данным ЦБ, показатели наиболее устойчивых процессов ценовой экономики в годовом выражении находятся выше 4%, а инфляционные ожидания профессиональных аналитиков находятся приблизительно на той же отметке.

«Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорится в заявлении Центробанка.

В заявлении подчеркнули, что антироссийские рестрикции в значительной степени ограничивают экономические возможности России.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в беседе с «Известиями» назвал вполне вероятным исходом снижение ключевой ставки ЦБ до уровня 7–7,5% уже к концу 2022 года.

По его словам, более резкое повышение ставки сейчас увеличивает вероятность пауз на будущих заседаниях. ЦБ в сегодняшнем релизе, например, вернулся к формулировке о том, что будет «оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки». Впрочем, он также прогнозирует, что до конца года ставка будет составлять в среднем 7,4–8%.

Это снижение с начала 2022 года стало уже седьмым. После 28 февраля главный финансовый регулятор повысил ее с 9,5 до 20% и начал постепенное снижение только после 8 апреля.

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