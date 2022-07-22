Эксперт прокомментировал идею внедрения сокращенного рабочего дня в день рождения

Отпустить человека на час раньше с работы в его день рождения на законной основе будет довольно затруднительно. Об этом 22 июля заявил «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Александр Сафон, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы Олег Матвейчева.

«Я не думаю, что это предложение будет рассматриваться. В нашей стране есть праздники, установленные законодательством, и Трудовой кодекс определяет сокращенный режим рабочего времени перед праздниками. То есть можно отпускать работников на час раньше в это время. Это применяется, потому что общенациональные праздники касаются всего коллектива, поэтому работодатели в такие дни сосредоточивают работников на выполнение работы в более короткое время», — пояснил Сафон.

А если предоставлять право на сокращенный рабочий день конкретному человеку, то работодателю будет сложно найти ему замену на это время, считает профессор.

«Особенно если эта работа связана с такими формами занятости, как сменная. Это врачи на дежурстве, учителя, работники различных служб и т.д. и т.п. А в общенациональные праздники возможно планировать расписание, графики замещения, отпусков и прочее», — заявил эксперт.

Ранее в пятницу депутат Государственной думы Олег Матвейчев выступил за то, чтобы закрепить право граждан на сокращенный рабочий день или выходной в день рождения. Соответствующее предложение было направлено в Минтруд. Матвейчев добавил, что подавляющему числу граждан необходимо дать больше свободного времени в этот день, так как они проводят его в семейном кругу.

Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам до минимально положенного. Он высказал мнение, что у политиков не должно быть отпусков, а всем госслужащим нужно брать пример с президента России Владимира Путина.