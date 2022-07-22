Опубликовано видео падения машины в ущелье в Дагестане.

На кадрах видно, как машина подъехала к ущелью у водопада, после чего опрокинулась. В автомобиле находились четыре человека — супруги и двое детей, все они погибли.

«Известия» публикуют список погибших:

1. Габитов Р., 1986 года рождения;

2. Габитова А., 1987 года рождения;

3. С., 2013 года рождения;

4. Р., 2013 года рождения.

Спасатели подняли тела и направили на экспертизу.

О том, что автомобиль упал в ущелье в Дагестане, стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел в селе Хунзах.

Во время происшествия было туманно, водитель не заметил обрыв на повороте и допустил съезд. Машина провалилась в Цолотлинский каньон примерно на 70–100 м.