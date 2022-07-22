Продовольственные игры

Продовольственный кризис и последующий за ним голод могут поразить мир уже этой зимой. Такие неутешительные прогнозы мы всё чаще видим в средствах массовой информации. Одной из причин подобных прогнозов стал климатический фактор: аномальная жара накрыла Европу, Китай и США. В Италии полтора месяца производители риса экономят воду по причине засухи, некоторые фермеры уже потеряли до половины посевов. Индия, являющаяся крупнейшим экспортером пшеницы, рискует потерять значительную часть сельскохозяйственного урожая. По данным местных СМИ, производство пшеницы уже в этом году может снизиться на 15%. А тут еще и проблемы с поставками продовольствия из России и с Украины.

Впервые о создании зернового коридора говорилось на переговорах глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу 8 июня в Анкаре. 19 июля вопрос вновь поднимался на встрече в Тегеране, где президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали проблему вывоза украинского зерна. Российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за содействие по достижению договоренностей в этом вопросе. Путин заявил, что ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты.

«Мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Об этом мы договаривались изначально с международными организациями. Они взяли на себя труд всё это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе и наши американские партнеры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время», — сказал тогда Путин.

И вот 22 июля при посредничестве Турции, а конкретно президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море, параллельно было подписано соглашение между министром обороны России Сергеем Шойгу, президентом Турции и Генеральным секретарем ООН в качестве гарантов транспортировки зерна. При этом был подписан и Меморандум о взаимодействии между Россией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

За подписанием соглашений последовало снижение стоимости пшеницы более чем на 3%. Напомню, что по итогам 2021 года Украина произвела зерновых и зернобобовых культур около 80 млн т, из них почти 33 млн т — пшеницы. Экспорт ее поставок с Украины варьировался в пределах 16–20 млн т, это обеспечивало стране пятое место в мире по экспорту пшеницы. Сегодня есть серьезные предположения, что Украина снизит свое участие во внешней торговле.

Но есть стойкое ощущение, что мировые западные экспортеры в лице США, Канады и Франции намеренно раздувают ситуацию с украинским продовольствием, чтобы заключить более выгодные контракты на свое собственное экспортное зерно. Низкая цена на пшеницу невыгодна именно им, поскольку провальная политика Штатов и ее марионеточной Европы с энергоресурсами, а в первую очередь нефтью, из которой производят топливо для зерноуборочной техники, значительно увеличивает себестоимость сбора пшеницы. Они стараются толкнуть цены на пшеницу как можно выше, чтобы поддержать свои собственные сельскохозяйственные предприятия, которые обеспечивают их стратегическую стабильность.

Личная заинтересованность США в удержании рынков сбыта на будущие годы очевидна. Их партнер в лице Египта не допустил до торгов не только пшеницу из России, но также и из Франции. Однако торги были сорваны по причине недостаточного предложения пшеницы из США. В итоге они будут объявлены вновь, и туда, по заверению египетской стороны, всё же допустят российскую и французскую пшеницу, исходя из чего трейдеры ожидают снижения цен.

Европейский союз, особенно его западная часть, продолжает страдать от засухи. В понедельник Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором сказано, что засуха угрожает 46% территории ЕС, при этом на 11% территории констатируют дефицит почвенной влаги. Аналитики Strategie Grains из-за жары понизили свои прогнозы по урожаю пшеницы в Европе. В прошлом году странам Евросоюза удалось собрать 129,9 млн т. В этом году аналитики ожидают на 5 млн т меньше.

А вот в России, напротив, может быть установлен исторический рекорд. Неожиданным оказался прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка: 138,5 млн т зерна, из которых 90,5 млн т — пшеница. В ИКАР считают, что в Краснодарском крае и Ростовской области урожай будет рекордным.

Тем временем пшеница в южных регионах падает в цене, и сейчас она даже дешевле, чем на аналогичную дату прошлого года. Одним из факторов, влияющих на цену, стало повышение экспортных пошлин на пшеницу из РФ с 20 июля с 5,55 тыс. руб./т до 5,98 тыс. руб./т. Пошлина на ячмень выросла с 3,7 тыс. до 4,4 тыс. рублей. Еще одним фактором выступает дорогой рубль, укрепление которого невыгодно экспортерам. Рекордные урожаи пшеницы на Украине в прошлом году, конечно, позволяли увеличить экспорт примерно на четверть относительно прошлого года, но с учетом того, что сельскохозяйственные работы в стране в 2022 году на многих территориях не велись — запасы прошлого года могут быть востребованы в стране в этом. Так что снятие ограничений на экспорт российского зерна может частично покрыть неурожаи в Европе и Индии.

Автор — к.э.н., доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления

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