В ходе своего отступления из Северодонецка военные вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили лабораторию санэпидслужбы (СЭС). Об этом в пятницу, 22 июля, рассказал главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) и главврач республиканской СЭС Дмитрий Докашенко.

«Непосредственно в лабораторию СЭС Северодонецка было попадание крупного заряда, там всё разрушено. <…> На этой территории не было возможности такое количество исследований, циклов исследований и этапностей разместить, то есть это чистая ПЦР-лаборатория», — сообщил медик.

По его словам, в здании присутствовали исключительно различные человеческие биологические материалы, исследования которых и проходили в СЭС. Докашенко отметил тот факт, что в ходе отступления военные не предприняли попытки вывезти новое оборудование: современные квантумы, ламинарные боксы и центрифуги.

21 июля врио мэра Северодонецка Николай Моргунов анонсировал старт разбора завалов сотрудниками МЧС России в ближайшее время.

По его словам, в первую очередь речь идет об обрушенных подъездах. Решение о ремонте дома или его сносе будет приниматься позднее.

13 июля сообщалось, что 14 человек устроились на работу временного характера на химпредприятие «Азот» в Северодонецке.

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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