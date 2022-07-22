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В Британии протестующие перекрыли трассу из-за роста цен на топливо

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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
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В первый день каникул в Великобритании, 22 июля, отдыхающие столкнулись с пробками из-за протеста против роста цен на топливо. Активисты заблокировали трассу M5 в направлении Девона и Корнуэлла, сообщает The Guardian.

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Сообщается, что протестующие, выступающие против высокой стоимости топлива, сорвали праздничные поездки на юго-запад Англии. Они проехали колонной со скоростью 50 км/ч вверх и вниз по автостраде M5 в Сомерсете и районе Бристоля, прежде чем заблокировать автозаправочную станцию в Бриджуотере (Сомерсет), разрешив доступ только скорой помощи и работникам служб жизнеобеспечения.

«Мы протестуем против стоимости жизни и цен на топливо. Мы покажем правительству, что этого достаточно, и мы, общественность, хотим, чтобы стоимость жизни была уравнена для всех», — пояснил один из организаторов демонстрации, швейцар из Сомерсета Дейв Майки.

После похожей демонстрации против повышения цен на топливо в этом месяце сообщалось, что министерство внутренних дел Британии одобрило новые, более жесткие полномочия полиции, чтобы остановить протесты. При этом сообщается, что полиция в Эйвоне и Сомерсете обеспечила безопасность акции без применения жестких мер.

В основном жители оказывали поддержку протестующим, однако были и жалобы.

«Я полностью поддерживаю всех, и что-то нужно сделать, но вы бьете не по тем людям. Те, кого сегодня задержат, — это люди из рабочего класса, которые копили весь год, чтобы отвезти своих детей в отпуск, который, возможно, они могли бы пропустить. При этом директора компаний не окажутся на М5 или любой другой автомагистрали», — написал на странице протестной группы в соцсети один из пользователей.

Уточняется, что, начавшись рано утром, протест на трассе M5 закончился к полудню.

При этом цена бензина в Великобритании продолжает превышать рекордные показатели за всё время ведения статистики в стране. Власти Британии сократили топливный сбор на 5 пенсов за литр на период до марта следующего года, однако всё равно наблюдается стремительный рост стоимости топлива. Эксперты называют ключевым фактором непрекращающегося подъема стоимости бензина в стране ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта углеводородов из РФ.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Активисты требовали от правительства и Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьер-министра, принять более решительные меры для поддержки населения.

18 мая сообщалось, что по итогам апреля инфляция в стране побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% предыдущего месяца. Так, в апреле цены для потребителей повысились на 2,5% после мартовского увеличения на 1,1%. Отмечается, что апрельский показатель достиг рекорда марта 1982 года, когда в Великобритании зафиксировали инфляцию в 9,1%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

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