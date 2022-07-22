В Стамбуле состоялась краткая беседа Шойгу и Эрдогана

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели короткую беседу на встрече в Стамбуле по итогам подписания двух документов 22 июля, которые посвящены решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов.

«Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы», — заявил Эрдоган министру обороны России.

Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки и эти соглашения представляют собой единый пакет.

Согласно оценке главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, стамбульское соглашение по вывозу зерна является шагом в правильном направлении. В свою очередь, глава турецкого центра стратегических исследований SAGEDER Юнус Эмре Канат заявил «Известиям», что подписанное соглашение имеет большое значение не только для России и Украины, но и для всего мира.

Срок действия подписанного соглашения об экспорте зерна с территории Украины между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН составляет 120 дней.

23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.