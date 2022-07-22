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В Турции оценили значение подписанного в Стамбуле соглашения по вывозу зерна

Турецкий эксперт Юнус Эмре Канат: стамбульское соглашение о зерне имеет большое значение для всего мира
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Подписанное в Стамбуле соглашение об экспорте зерна имеет большое значение не только для России и Украины, но и для всего мира. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил «Известиям» глава турецкого центра стратегических исследований SAGEDER Юнус Эмре Канат.

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«Турция — страна, которой доверяют обе стороны. Известно, что дорожная карта будет включать создание операционного центра в Стамбуле, проведение общего контроля в портах и сотрудничество всех сторон в этом процессе без дискриминации. Сейчас стороны уточняют основные технические вопросы, такие как обеспечение безопасности судоходства в регионе», — отметил он.

Эксперт уточнил, что, ориентируясь на прогресс в зерновом вопросе, Москва и Киев могут двигаться дальше уже в политическом диалоге. По его мнению, Турция может предложить провести второй саммит в Анталье на уровне глав МИД РФ и Украины, напомнив, что первый проходил 9–10 марта.

«Турция может организовать переговоры между [президентом РФ Владимиром] Путиным и [украинским лидером Владимиром] Зеленским. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган на данный момент лидер, который имеет самый высокий уровень общения и координации с обеими сторонами, и эту ситуацию приняли и все европейские лидеры, и президент США Джо Байден», — указал Юнус Эмре Канат.

В свою очередь, журналист и автор Telegram-канала «‎Повестка дня Турции»‎ Яшар Ниязбаев пояснил «‎Известиям»‎, что интерес Анкары к посредничеству прежде всего основан на репутационной выгоде. Анкара смогла найти точки соприкосновения в противоречивых вопросах между Украиной и Россией, отметил он.

«Это движение двух сторон друг к другу в вопросах зерна всё же стоит оценивать положительно», — подчеркнул Ниязбаев.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом «продуктовая сделка» в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.

В конце июня президент РФ подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

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