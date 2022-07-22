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ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых

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Банк России в пятницу, 22 июля, понизил ключевую ставку до 8% годовых.

Как указано в пресс-релизе регулятора, это связано с тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что не вызывает опасений годовой инфляции и способствует ее замедлению.

При этом отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

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Согласно прогнозу ЦБ на 2024 год, среднее значение ключевой ставки сохранится на уровне 6–7%.

При этом ЦБ не исключил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита могут потребоваться меры по более жесткой денежно-кредитной политике для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания на уровне около 4% в дальнейшем.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что решение Банка России снизить ключевую ставку до 8% годовых является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности.

Аксаков считает, что целесообразно продолжить снижение ставки, пусть даже и более низкими темпами. По его словам, рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что ЦБ снизил ключевую ставку, чтобы оживить потребительскую активность и производственный сектор, а также переломить сберегательную модель поведения.

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