Индустриальный парк «Лаишево» построят на территории Иннополиса

В Лаишевском районе Татарстана на территории особой экономической зоны «Иннополис» появится индустриальный парк «Лаишево». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Управляющей компанией парка станет АО «Особая экономическая зона «Иннополис», пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на документ.

Инициатором создания парка были ОЭЗ «Иннополис» и министерство экономики Татарстана. Ведомство будет контролировать, как идет реализация этого проекта.

Inkazan.ru сообщает, что размер «Лаишево» превысит 2 га, площадь основного здания будет 6–8 тыс. кв. м. В объект вложат 800 млн рублей.

Также в этом году планируется начать строительство индустриального парка на верхнеуслонской площадке ОЭЗ. Сумма инвестиций составит 1,2 млрд рублей.

ОЭЗ «Иннополис» разбита на две части. Основная находится в Верхнеуслонском районе, а другая часть — в Лаишевском районе. Там центром притяжения является технопарк ICL.

Ранее правительство РФ расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет участка в Казани.