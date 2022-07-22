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Определились 50 команд — финалистов третьего тура викторины «Лига знаний» из 18 городов России

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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16 июля прошел полуфинал третьего тура викторины «Лига знаний», организованной российским обществом «Знание». В онлайн-формате соревновались 103 команды из 18 городов России. Тройку лучших составили команды из Санкт-Петербурга: «1?=!», «Райан гослинг в фильме «драйв» и «Шевелись, Плотва!». Кроме того, в число 50 финалистов третьего тура вошли еще 15 команд из Северной столицы, 13 коллективов из Уфы, по четыре команды из Балакова и Владивостока, три команды из Москвы, два коллектива из Уссурийска, а также по одной команде из Казани, Калуги, Мурина, Саратова, Тамбова и Туймазов. Финальная игра состоится в августе.

Полуфинал состоял из семи раундов и проходил в режиме онлайн-трансляции. В первом разминочном этапе на каждый из вопросов предлагались варианты ответов. Во втором раунде участникам предстояло отвечать на вопросы на логику. В третьем команды думали над заданиями из области кино и телешоу по наводящим материалам: диалогам, музыке или фотографиям. Остальные раунды включали вопросы на обсуждение и приносили разное количество баллов, исходя из сложности ребусов и других дополнительных условий. Тематический раунд был посвящен путешествиям по России и миру. Общая тематика заданий охватывала широкий спектр знаний: науку, историю, космос, искусство, архитектуру, литературу, спорт и кинематограф.

По итогам полуфинала третьего тура в финал, который состоится в августе, прошли 50 команд. В финале сразятся 18 команд из Санкт-Петербурга (включая тройку лучших — «1?=!», «Райан гослинг в фильме «драйв»» и «Шевелись, Плотва!»), 13 коллективов из Уфы, по четыре команды из Балакова и Владивостока, три команды из Москвы, два коллектива из Уссурийска, а также по одной команде из Казани, Калуги, Мурина, Саратова, Тамбова и Туймазов. Ознакомиться с полным списком можно на сайте «Лиги знаний» в разделе «Результаты игры».

После игры участники поделились впечатлениями о соревнованиях. По словам капитана команды-победителя «1?=!» Николая Рядова, его команде помог многолетний опыт участия в подобных интеллектуальных соревнованиях. Вместе с тем он подчеркнул, что особо волнительным оказался завершающий раунд: «Последний раунд был нервным, потому что ранее уже случалось, что мы идеально шли до конца, но в концовке ошибались. А тут очень эмоционально получилось с последним вопросом: я вдруг понял, что факт, на котором он основан, мне знаком — он был про компанию Kodak. И оставалось только поспешить написать ответ, побороть сомнение и отправить. Благодаря этому мы были одними из первых, если не первыми».

Капитан команды «Шевелись, Плотва!» Руслан Камиленов отметил: «Полуфиналы — это самое волнительное время. Во-первых, высокая конкуренция — вышли лучшие в данном формате, во-вторых, большая ответственность — одна ошибка с выбором варианта или ставкой, и команда спросит именно с тебя. Напряжение не отпускало меня вплоть до объявления результатов». Руслан Камиленов также отметил, что его команде помогает сыгранность и совместный тимбилдинг — еще в период самоизоляции участники разных команд играли онлайн, а затем объединились в один дружный коллектив.

Самыми активными городами — участниками полуфинала стали Санкт-Петербург и Уфа — в полуфинале эти города представляли по 26 команд, а также Москва — за выход в финал от столицы боролись 16 команд.

Впереди еще одна игра — секретная, дата ее проведения — 30 июля, игра даст шанс попасть лишь одному победителю сразу в гранд-финал сезона, минуя дополнительные этапы отбора.

«Лига знаний» постоянно развивается и расширяет свою географию. Так, 22 апреля было объявлено о запуске «Школьной лиги знаний» и «Студенческой лиги знаний», которые дадут молодым людям возможность состязаться с равными по знаниям и опыту соперниками. Это не отменяет права студентов и школьников играть и во взрослой лиге. В игре появляются и новые форматы заданий, способов участия в соревновании и специальные тематические раунды, посвященные памятным событиям.

Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет, — для этого нужно собрать команду от одного до пяти человек и зарегистрироваться на сайте.

Посмотреть записи игр можно в сообществе российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также на сайте «Лиги знаний».

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