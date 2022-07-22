Американские ученые создали умный матрас для глубокого сна

Ученые из Техасского университета создали умный матрас, который способен заставить человека намного быстрее погрузиться в состояние глубокого сна и справиться с таким явлением, как бессонница. Об этом 20 июля сообщает издание New Atlas.

Специалисты назвали немаловажным аспектом температуру человеческого тела. Матрас создан таким образом, чтобы вызвать у человека ощущение необходимости отхода ко сну посредством охлаждения центральных частей тела и нагрева рук, ног и шеи теплой подушкой.

«Удивительно, насколько эффективно мягкое прогревание вдоль шейного отдела позвоночника посылает организму сигнал увеличить приток крови к рукам и ногам, снизить температуру тела и ускорить наступление сна», — процитировало издание автора исследования Кеннета Диллера.

По его словам, эффект также позволяет кровяному давлению падать равномернее в течение ночи и восстанавливаться сердечно-сосудистой системе.

Изобретение протестировали на 11 добровольцах, которые должны были ложиться либо в привычное для них время, либо на два часа раньше. Матрас помогал ускорить процесс засыпания в среднем на 58%.

20 июля майер-терапевт, врач оздоровительного и спа-центра здоровья Verba Mayr Ольга Парфенова назвала ряд причин возникновения у человека проблем со сном. Среди них ожирение, гипотиреоз, дыхательная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и другие заболевания.

14 марта сомнолог Павел Кудинов рассказал, как избавиться от бессонницы во время стресса. Специалист посоветовал ограничивать поток информации и переставать читать новости за полчаса до сна. По его словам, это поможет успокоиться и быстрее уснуть.