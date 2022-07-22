Мужчина выжил после падения с 10-метровой скалы в Карелии

В Карелии мужчина выжил, сорвавшись со скалы высотой около 10 м. Его спасло удачное падение.

Инцидент произошел на острове Соролонсаари на Ладожских шхерах. Гуляя по острову, мужчина оступился.

Поскольку скорая помощь не могла добраться к нему по воде, эвакуировали пострадавшего инспекторы ГИМС, пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на отделение ГИМС по Лахденпохскому району.

Медики пояснили, что в живых путешественник остался благодаря тому, что падение было скользящим.