Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум о поставках российского зерна
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
ВСУ попытались сорвать уборочную кампанию обстрелами села Хорошее в ЛНР
Мир
Срок действия соглашения по вывозу зерна составит 120 дней
Мир
На Украине пропали $90 млн гуманитарной помощи в криптовалюте
Мир
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллион долларов
Общество
В Москве заочно арестован украинский журналист Гордон

Мужчина выжил после падения с 10-метровой скалы в Карелии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии мужчина выжил, сорвавшись со скалы высотой около 10 м. Его спасло удачное падение.

Инцидент произошел на острове Соролонсаари на Ладожских шхерах. Гуляя по острову, мужчина оступился.

Поскольку скорая помощь не могла добраться к нему по воде, эвакуировали пострадавшего инспекторы ГИМС, пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на отделение ГИМС по Лахденпохскому району.

Медики пояснили, что в живых путешественник остался благодаря тому, что падение было скользящим.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022