Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум о поставках российского зерна
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
В АКОРТ назвали снижение ставки ЦБ позитивным сигналом для бизнеса и потребителей
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
ВСУ попытались сорвать уборочную кампанию обстрелами села Хорошее в ЛНР
Мир
Срок действия соглашения по вывозу зерна составит 120 дней
Мир
Шойгу заявил о подключении ООН к снятию части санкций с России
Мир
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллион долларов
Общество
В Москве заочно арестован украинский журналист Гордон

NI: уход Драги с поста премьера Италии изменит позицию Рима по Украине в пользу России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отставка итальянского премьера Марио Драги отрицательно повлияет на отношениях Рима и Киева, а также на «единстве стран Запада против России». Об этом в пятницу, 22 июля, говорится в статье Джейсона Дэвидсона на сайте The National Interest.

Вымученное свершение: «Братья Италии» увидели шанс в отставке Драги
Почему он расхотел быть главой кабмина и чего ждать в отношениях страны с Россией

Автор материала считает, что после ухода Драги позиция Италии по конфликту на Украине может значительно измениться. Кроме того, Дэвидсон выразил уверенность, что в результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает.

Как отметил автор статьи, как бы не завершились выборы, Рим уже не станет поддерживать Украину как прежде.

21 июля стало известно о том, что президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября. Планируется, что в стране станет на треть меньше парламентариев. Первое заседание палат пройдет 13 октября.

В тот же день стало известно, что Драги объявил о желании уйти в отставку. 14 июля он также заявлял о намерении подать в отставку.

Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

15 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо допустил, что из-за политического кризиса Италия перестанет поставлять вооружение Украине. Он также обвинил соперников Драги в том, что они работают на президента России Владимира Путина.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022