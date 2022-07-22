NI: уход Драги с поста премьера Италии изменит позицию Рима по Украине в пользу России

Отставка итальянского премьера Марио Драги отрицательно повлияет на отношениях Рима и Киева, а также на «единстве стран Запада против России». Об этом в пятницу, 22 июля, говорится в статье Джейсона Дэвидсона на сайте The National Interest.

Автор материала считает, что после ухода Драги позиция Италии по конфликту на Украине может значительно измениться. Кроме того, Дэвидсон выразил уверенность, что в результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает.

Как отметил автор статьи, как бы не завершились выборы, Рим уже не станет поддерживать Украину как прежде.

21 июля стало известно о том, что президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября. Планируется, что в стране станет на треть меньше парламентариев. Первое заседание палат пройдет 13 октября.

В тот же день стало известно, что Драги объявил о желании уйти в отставку. 14 июля он также заявлял о намерении подать в отставку.

Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

15 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо допустил, что из-за политического кризиса Италия перестанет поставлять вооружение Украине. Он также обвинил соперников Драги в том, что они работают на президента России Владимира Путина.