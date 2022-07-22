В Пскове открыли военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова»

В Пскове на стадионе «Электрон» в пятницу, 22 июля, стартовал военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова». Он проводится в рамках Дня города и посвящен псковскому подполью и партизанским боям в регионе, который был оккупирован фашистами.

Мероприятия продлятся два дня. Для зрителей откроются интерактивные экспозиции, которые расскажут о быте местных жителей и партизан в годы Великой Отечественной войны.

Так, на площадке под названием «Общепит» можно будет попробовать блюда аутентичной кухни, на площадке «Моторы» — познакомиться с ретротехникой, на площадке «Стиль» — больше узнать о модных тенденциях 1940-х годов. Площадка «Партизанская деревня» поможет воссоздать быт прошлого, а «Танцплощадка» — узнать о старинной музыкальной аппаратуре, услышать мелодии прошлого и потанцевать, пишет Псковское агентство информации.

В субботу в 15:00 в рамках фестиваля пройдет реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны. Специально для этого на стадионе построили плац-театр в виде деревни. Эпизоды партизанского боя 1943 года покажут реконструкторы, прибывшие из разных российских регионов. Во время боя деревня будет сожжена, уточняет «Псковская лента новостей».

Фестиваль организован в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова». Он приурочен к дню освобождения города от немецко-фашистских войск. Мероприятие реализуют на средства гранта Росмолодежи.