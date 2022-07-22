На строительство школ в Подмосковье в 2022 году направили 40 млрд рублей

В Московской области в 2022 году на строительство школ направили 40,3 млрд рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

«В этом году в стадии проектирования и строительства находятся 79 школ. Это системная большая работа, которая делается в первую очередь для ликвидации второй смены», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в рамках рабочей поездки в Павловский Посад.

По его словам, в эксплуатацию уже введены новые школы в Павловском Посаде и Подольске. До конца года планируется достроить еще 17 учреждений. Из регионального бюджета на эти цели выделен 31 млрд рублей, из муниципальных — 6,2 млрд рублей, из федерального — еще 2,6 млрд рублей.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», школа в Павловском Посаде сможет принять 1,1 тыс. учеников. Площадь четырехэтажного здания составляет 18 тыс. кв. м.

Ежегодно в Московской области открывается около 25–30 школ.

20 июля сообщалось, что в Подмосковье стартовала приемка учреждений образования к новому учебному году. Пройти ее должны более 2 тыс. школ, детсадов, колледжей, вузов и организаций дополнительного образования.