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Боррель назвал шагом в правильном направлении подписание соглашения по вывозу зерна

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Фото: ТАСС/Пресс-служба администрации президента Турции
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Стамбульское соглашение по вывозу зерна является шагом в правильном направлении. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Сегодняшнее стамбульское соглашение — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет.

Тогда же СМИ сообщили, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Срок действия подписанного соглашения об экспорте зерна с территории Украины между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН составляет 120 дней.

23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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