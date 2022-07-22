Движение перекрыли у Патриарших прудов в Москве из-за возгорания в ресторане

Движение транспорта перекрыли в Ермолаевском переулке и Малом Патриаршем переулке в Москве из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Патриарших прудах по адресу Ермолаевский переулок, 7 произошел пожар. На месте продолжают работать оперативные службы города. Движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку перекрыто», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

К данному моменту возгорание ликвидировано.

Ранее в этот день пожар произошел в ресторане, расположенном у Патриарших прудов в центре города, сообщает телеканал «360». Сведений о пострадавших не поступало.