Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум о поставках российского зерна
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Экономика
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых
Мир
На Китай обрушилась крупнейшая за 20 лет песчаная буря
Мир
ВСУ попытались сорвать уборочную кампанию обстрелами села Хорошее в ЛНР
Мир
Срок действия соглашения по вывозу зерна составит 120 дней
Мир
На Украине пропали $90 млн гуманитарной помощи в криптовалюте
Мир
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллион долларов
Общество
В Москве заочно арестован украинский журналист Гордон

Движение по улице Красной временно ограничат в Ижевске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ижевске (Удмуртия) временно ограничат движение по улице Красной. Решение принято в связи со строительством нового водопровода, сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

Речь идет об отрезке улицы Красной от улицы Карла Либкнехта до переулка Интернационального. В период с 8 утра 23 июля до конца дня 1 августа движение по участку будет прекращено.

Как уточняет ИА «Сусанин», в течение 10 дней рабочие планируют проложить водопровод к новому ЖК, расположенному между улицами Карла Маркса и Красной.

Ранее в июле сообщалось, что в 2024 году в Ижевске планируют начать реконструкцию оставшейся части набережной городского пруда. Техническое задание на проектирование уже разработано, а до конца 2022 года будет подготовлен эскиз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022