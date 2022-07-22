Движение по улице Красной временно ограничат в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) временно ограничат движение по улице Красной. Решение принято в связи со строительством нового водопровода, сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

Речь идет об отрезке улицы Красной от улицы Карла Либкнехта до переулка Интернационального. В период с 8 утра 23 июля до конца дня 1 августа движение по участку будет прекращено.

Как уточняет ИА «Сусанин», в течение 10 дней рабочие планируют проложить водопровод к новому ЖК, расположенному между улицами Карла Маркса и Красной.

Ранее в июле сообщалось, что в 2024 году в Ижевске планируют начать реконструкцию оставшейся части набережной городского пруда. Техническое задание на проектирование уже разработано, а до конца 2022 года будет подготовлен эскиз.