В Крыму задержан житель Санкт-Петербурга, который планировал вступить в вооруженные формирования на Украине, чтобы совершать диверсии против Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщила 22 июля пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как выяснили сотрудники спецслужб, 35-летний петербуржец для осуществления своих планов уволился с работы, купил камуфляжную форму и средства первой медицинской помощи, а также прошел обучение по ускоренному курсу медицинской, тактической и огневой подготовки. Кроме того, он поддерживал связь с боевиками националистических украинских формирований.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ («Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании»), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины и теперь находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда.

20 апреля на территории одного из аэропортов Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали сторонника украинских националистов. Известно, что в период с 2015 по 2019 год он часто выезжал на Украину, чтобы оказать финансовую поддержку экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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