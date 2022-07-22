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Около 220 тыс. горожан проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Порядка 220 тыс. человек проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва» за два месяца. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 83 тыс. человек прошли углубленное обследование после перенесенного COVID-19. Она напомнила, что в городе действуют 46 таких павильонов.

«Это удобный формат чекапа для жителей мегаполиса: всего за час в комфортной обстановке можно проверить состояние своего организма и узнать, что всё в порядке, либо выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить его. Обследования прошли уже почти 220 тыс. москвичей», — цитирует Ракову «Москва 24».

На дополнительные исследования после чекапов было направлено около 180 тыс. человек, свыше 38 тыс. из которых — в поликлиники, 1,6 тыс. человек — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии, отмечает RT.

Ракова пояснила, что это граждане, у которых имеются подозрения на проблемы с работой сердца и сосудов, щитовидной железы, легких, а также другие отклонения. Кроме того, было выявлено три случая онкологических заболеваний на ранней стадии развития, сообщает сайт kp.ru.

За два месяца работы павильонов, по словам Раковой, у посетителей взяли почти 750 тыс. анализов. Причем большая часть анализов и медицинских манипуляций производится непосредственно в павильонах. После перенесенного коронавируса рекомендуется проходить обследования даже при отсутствии жалоб.

Павильоны «Здоровая Москва» в этом году заработали в столице 11 мая и продолжат работу до конца сентября. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет, отмечает агентство городских новостей «Москва». Полное обследование там займет не больше 60 минут. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

В апреле врач-терапевт, заместитель главного врача в «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Иван Старостин назвал «Известиям» список обследований, которые рекомендуется проходить ежегодно.

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