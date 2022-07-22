Замдиректора сети томских детсадов заподозрили в хищении 1,1 млн рублей

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора сети частных детских садов. Мужчину заподозрили в хищении 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 22 июля.

По предварительной информации, замдиректора сети детсадов предоставил в городскую администрация документы о затратах на покупку спецмебели, содержащие заведомо ложные сведения. Таким образом он похитил 1,1 млн рублей, которые перечислили власти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенно в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, пишет РИА «Томск».

В настоящее время мужчина полностью возместил ущерб. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.