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Лису заметили в районе вокзала в Тюмени

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В Тюмени, в 2 км от центра города, жители заметили лису. Животное прогуливалось недалеко от железнодорожного вокзала, во дворе жилого дома.

Местная жительница, которая проживает в этом доме, рассказала в одном из городских пабликов, что лисица перемещается по этому району уже несколько дней. Не исключено, что она ищет в окрестностях еду, пишет «Наш город».

Агентство уточняет, что дикие животные часто заходят в жилые районы Тюмени. Так, 8 июля сообщалось, что в Тюменской слободе по дорогам бегала косуля. Она металась из стороны в сторону и едва не попала под автомобиль. В этом районе города расположена лесополоса.

В начале июля сообщалось, что на станции «Бульвар Рокоссовского» в Москве пассажиры обнаружили клетку с лисой. Животное передали в приют благотворительного фонда защиты животных «Бим».

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