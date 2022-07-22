Пожар произошел в ресторане у Патриарших прудов в Москве

Пожар произошел в ресторане у Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщает в пятницу, 22 июля.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре в Ермолаевском переулке, д. 7, поступило в 16:45 мск.

«По прибытии пожарных было установлено, что из вытяжки и с первого этажа наблюдается дым. Здание пятиэтажное, старой постройки. Происходит загорание на первом этаже. Звенья направлены на проверку выше расположенных этажей. Принятыми мерами в 17:10 пожар был локализован на площади 30 кв. м», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

В ночь на 21 июля на юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Всего из дома было эвакуировано порядка 400 человек, передает НСН. Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.

К тушению пожара были привлечены 142 человека и 44 единицы техники, передает RT.

В столичной прокуратуре заявили, что, по предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома.