В Москве заочно арестован украинский журналист Гордон

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом 22 июля пресс-служба суда сообщила «РИА Новости».

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Гордону Д.И.», — заявил собеседник агентства.

54-летнему Гордону вменяются статьи УК РФ о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации по защите Донбасса, возбуждении ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.

19 июля МВД России объявило в розыск Гордона. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц.

6 апреля стало известно, что журналист был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста по трем статьям. Отмечалось, что Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о действиях ВС РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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