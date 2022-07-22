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Cadillac показал модель — конкурента Rolls-Royce Celestiq EV

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Фото: carbuzz.com
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Компания Cadillac показала в Америке электрический седан Celestiq EV, который должен составить конкуренцию Rolls-Royce, Mercedes и Tesla. По оценке GM, стоимость машины составит $300 тыс., сообщило 22 июля издание carbuzz.com.

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Компания уже назвала электроседан будущим флагманом марки.

Заводские маркетологи рассказали, что Cadillac черпал вдохновение для новинки в своих ранних автомобилях, довоенных автобусах с двигателем V16 и собранных вручную купе Eldorado Brougham 1957 года.

«Конфигурация шоу-кара Celestiq предлагает самые лучшие ощущения от роскоши», — лаконично суммировал все ощущения от новой машины главный инженер компании Тони Рома.

Внутри Celestiq — массивный светодиодный дисплей с диагональю 55 дюймов. В компании рассказали, что такой экран позволит пассажиру смотреть видео с помощью новой электронной цифровой функции жалюзи, которая поможет не отвлекаться водителю от дороги.

Конструкторы пообещали, что в машине будет устройство для взвешивания частиц (SPD), которое позволит создать в салоне четыре зоны переменного освещения.

Cadillac обещает, что это будет самый продвинутый и самый дорогой автомобиль на сегодняшний день.

21 июля стало известно, что компания Bugatti представила последний, тридцатый автомобиль из серии Chiron Super Sport 300+. Автомобиль стал первой серийной дорожной машиной, разогнаться на которой можно было до 300 миль в час (483 км/ч).

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