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Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 июля заявил, что надеется на скорейшее установление мира на Украине. Турецкий лидер рассказал об этом в ходе выступления на церемонии подписания соглашения по зерну в Стамбуле.

Невольные хлеба: чего ждать от переговоров по зерну между РФ и Украиной
Анкара надеется, что после этого возобновится диалог о мирном урегулировании

«Пять месяцев уже идет эта война. К сожалению, после первой встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле нам не удалось поставить точку. Но мы надеемся на мирное урегулирование, тут не будет проигравших», — сказал турецкий президент, отметив, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом.

Ранее в этот день в парламенте Турции заявили, что рассчитывают на возобновление диалога по политической линии между Россией и Украиной на фоне подписания договора о вывозе зерна.

17 июля бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) генерал армии Николай Маломуж сказал, что РФ ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия якобы станут интенсивнее.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 17 мая заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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